2022/02/14 | 09:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يحلو للبعض الاحتفال يوم 14 شباط فبراير من كل عام بعيد الحب، أو ما يعرف بيوم القديس فالنتين، فإذا كنت من بين هؤلاء وأردت التحقق من مشاعرك بمقياس علمي، فها هي الوصفة أمامك.وضعت عالمة الأنثروبولوجيا في جامعة ولاية نيوجرسي هيلين إي فيشر معايير لتقييم مشاعر الحب، وكانت اكتشفت منذ أكثر من 30 […]

ظهرت المقالة في عيد الحب..



عالمة متخصصة تحدد 10 علامات للعشق أولاً على ايرث نيوز.

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