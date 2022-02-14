أين يختبئ الإيبولا في الدماغ ليظهر بعد سنوات؟

2022/02/14 | 09:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..منذ عام 2013، كان الخبراء الطبيون في غرب إفريقيا يلاحقون ما يشبه السلالة نفسها من فيروس الإيبولا، ولا نعرف حقا سبب استمرار ظهوره مرة أخرى.وعلى الرغم من أننا نواصل القضاء على الفيروس من خلال العلاجات واللقاحات الفعالة بالأجسام المضادة، إلا أن هذه العدوى القاتلة بشكل لا يصدق تستمر في الظهور […]

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