الأهالي يتصدون لرتل أميركي في ريف الحسكة السوري

2022/02/14 | 09:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تصدى الأهالي في ريف الحسكة الشمالي بمساندة حاجز للجيش السوري لرتل عسكري اميركي.وذكرت وكالة “سانا” أن رتلاً مؤلفاً من 6 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها سيارة تابعة لمليشيا (قسد) الانفصالية حاولت المرور عبر قرية تل ذهب القرية فقام الأهالي بمساندة حاجز الجيش الموجود في المنطقة بالتصدي للرتل وطردوه من المنطقة.وبينت المصادر […]

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