عِندما يتحدّث الضمير : قراءة تحتيّة في كتاب - بيني وبين نفسي - للكاتب محمد السعدي . القسم الأول - 1 من 3 - خيرالله سعيد

2022/02/14 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خيرالله_سعيد عِــنـدمـا يتـحـدّث الضـمـير : قـراءة تحـتـيّـة في كـتاب " بـيني وبيـن نفسـي " للكاتب محـمـد الـسَـعـدي .منشـورات الـرافدين - ط1 - بغـداد 2021 . القسم الأول - 1 مـن 3 يستـفـزّك العـنوان " بيني وبين نفسي" حين تسرح ذاكرة الكاتب لشجون الذكريات في سفر الأحـلام، ليحـكي قِـصّـة مناضلٍ في صفوف الحركة اليسارية العراقية، أوصلته قناعاتهِ النضالية لأن يترك سـاحـة الن ......





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