صور من التسامح والتعايش الاجتماعي في بصرة الامس - رزاق عبود

2022/02/14 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رزاق_عبود ربما لا توجد مدينة لم يتعايش بها سكان العراق من كل القوميات والاديان والطوائف والمذاهب والاثنيات جنبا الى جنب بتسامح وتصافي واحترام مشترك.



الصورة ليس وردية بالكامل، لكن الانطباع العام هو السائد.



ولكل مدينة قصصها وحكاياتها وذكرياتها وشخصياتها التي تتحدث عن ذلك الوئام الجميل.لكن البصرة تميزت بتواجد اناس واجناس وقوميات واديان لم تتواجد في مدن العراق الاخرى.



كونها ميناء العراق الوحيد وتجاورها مع ث ......





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