القبض على عصابة لترويج العملة المزيفة في نينوى (صور)

2022/02/14 | 09:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على عصابة لترويج العملة المزيفة في محافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مديرية مكافحة الإجرام في نينوى، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تتكون من ستة متهمين تقوم بتزوير وترويج العملة النقدية العراقية ضبط بحوزتهم كميات منها في عدد من مناطق وأحياء مدينة الموصل".

وأضافت، أنه "تم ضبط مليونين ومئتين وخمسين الف دينار عراقي من العملة المزورة فئة ( ٢٥ ألف و ١٠ آلاف و ٥ آلاف) مع ثلاثة أجهزة اتصال موبايل بحوزة المتهمين، مشيرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق المادة ٢٨١ ق ع".

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