طبيب تغذية يكشف سرا غير متوقع لتحسين التمثيل الغذائي

2022/02/14 | 09:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال جان فريدر هارمسين، خبير التغذية في جامعة ماستريخت في هولندا، إن النشاط خلال ساعات النهار والراحة في الليل يؤديان إلى تحسين التمثيل الغذائي.درس العلماء بيانات 14 رجلاً وامرأة يعانون من السمنة المفرطة تتراوح أعمارهم بين 40 و75، مجموعة واحدة أعطيت ضوءا ساطعا خلال النهار وضوءا خافتا في المساء.على العكس من ذلك، […]

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