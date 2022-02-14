نينوى.. القوات الامنية تطيح بعصابة تروج “العملة المزيفة”

2022/02/14 | 09:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت القوات الامنية، اليوم الاثنين، من اعتقال عصابة تروج للعملة المزيفة في محافظة نينوى.وذكرت مديرية مكافحة الإجرام في نينوى، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “عناصرها تمكنوا من إلقاء القبض على عصابة تتكون من ستة متهمين تقوم بتزوير وترويج العملة النقدية العراقية”.وأشار البيان، إلى “ضبط بحوزة المعتقلين كميات منها في […]

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القوات الامنية تطيح بعصابة تروج “العملة المزيفة” أولاً على ايرث نيوز.

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