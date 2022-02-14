ليس بجدار عادي.. هكذا تجلب شركة فنلندية هواء الغابات النقي لمكتبك

2022/02/14 | 09:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصعب الاستمتاع بالطبيعة وهوائها النقي عند العمل في مكتب وسط المدن والمناطق الحضرية.ولتغيير ذلك، صنعت شركة Naava التكنولوجية ابتكاراً يجلب هواء الغابات النقي إليك، وهو عبارة عن جدار أخضر يجمع بين التكنولوجيا والطبيعة، ويمكن رؤيته في جناح فنلندا في إكسبو 2020 دبي.ولكن كيف يعمل هذا الجدار؟

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