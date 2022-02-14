لجنة كردستانية تعلق على اتهامات تصدير النفط لإسرائيل - عاجل

2022/02/14 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ اربيل

نفى عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان جهاد حسن، اليوم الاثنين، وجود تعامل للإقليم مع إسرائيل في الملف النفطي.

وقال حسن في حديث ل(بغداد اليوم)، إن "الإقليم لديه الشفافية الكاملة في ملف النفط، وهو يصدره عبر ميناء جيهان التركي عبر شركات عالمية ومعروفة، ومن هناك يذهب للدول المستوردة".

وأضاف أنه "ليس لدينا أي تعامل مع إسرائيل في الملف النفطي، وهذه المعلومات تثار بهدف الاستهداف السياسي، خاصة في ظل تعقد ملف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق".

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