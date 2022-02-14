إرتفاع أسعار النفط وبرنت يقترب من 96 دولاراً للبرميل

2022/02/14 | 09:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد إرتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، نحو أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات، وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.73 دولار للبرميل بزيادة 1.29 دولار أو 1.4% بعد …

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