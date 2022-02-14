2022/02/14 | 09:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد عضو مجلس النواب جواد البولاني، الاثنين، أن تعديل الدستور العراقي اصبح واجباً وطنياً، مشددا على ضرورة ان تكون هناك مراجعة واسعة وشاملة للدستور من اجل تصحيح المسار.وقال البولاني في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “لجوء الفرقاء السياسيين إلى المحكمة الاتحادية في هذه الدورة بسبب الدستور ومواده التي تتحمل أوجهاً عديدة من التفسيرات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البولاني: تعديل الدستور اصبح واجبا وطنيا لتصحيح المسار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البولاني: تعديل الدستور اصبح واجبا وطنيا لتصحيح المسار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).