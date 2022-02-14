القبض على عصابة لترويج العملة المزيفة في نينوى

2022/02/14 | 09:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مديرية مكافحة الإجرام في محافظة نينوى من إلقاء القبض على عصابة تتكون من 6 متهمين تقوم بتزوير وترويج العملة النقدية العراقية ضبط بحوزتهم كميات منها في عدد من مناطق وأحياء مدينة الموصل.وأفادت مديرية شرطة المحافظة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، بأنه “تم ضبط مليونين ومئتين وخمسين الف …

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