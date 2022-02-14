القبض على 3 متهمين بتنفيذ “دكة عشائرية” في بغداد

2022/02/14 | 09:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ القت الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على 3 متهمين لتنفيذهم “دكة عشائرية” في بغداد.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية […]

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