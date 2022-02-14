المحكمة الرياضية تسمح للروسية كاميلا فالييفا باستئناف الأولمبياد

2022/02/14 | 09:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… سمحت اللجنة الخاصة لمحكمة التحكيم الرياضية (CAS) للمتزلجة الروسية كاميلا فالييفا باستئناف أولمبياد بكين الشتوية بعد تبرئتها من قضية المنشطات لم تستجب محكمة التحكيم للرياضة(CAS) لاستئناف اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) والاتحاد الدولي للتزلج (ISU) والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) في قضية فالييفا، وستتمكن المتزلجة الروسية من التنافس الفردي في أولمبياد بكين، وفقا لبيان أصدرته […]

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