المعدن الاصفر ينخفض من أعلى مستوياته

2022/02/14 | 10:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الاثنين، من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلى 1851.96 دولارًا للأوقية ، اعتبارًا من 04:36 بتوقيت غرينتش.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1852.80 دولاراً.وبالنسبة للمعادن الاخرى ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.1٪ إلى 23.58 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع […]

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