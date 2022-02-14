أمطار وأجواء دافئة.. توقعات حالة الطقس في المدن العراقية

2022/02/14 | 10:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تشير التنبؤات الجوية، اليوم الإثنين، إلى استقرار الأجواء في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، وتأثرها بحالة جوية ممطرة مطلع الأسبوع المقبل.وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح، إن “خرائط الطقس تشير إلى أجواء مستقرة في البلاد خلال الأيام المقبلة، مع توقعات زخات أمطار خفيفة يوم غد الثلاثاء على بعض المناطق الشمالية مع مزيد […]

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توقعات حالة الطقس في المدن العراقية أولاً على الايام نيوز.

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