أصولها من خارج هذا العالم.. ماسة سوداء نادرة جاءت من الفضاء تُعرض للبيع بمزاد علني

2022/02/14 | 10:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دار سوذبيز، يوم الاثنين، النقاب عن ماسة سوداء نادرة، تحمل اسم “The Enigma”، يُعتقد أنها أتت إلى الأرض من الفضاء.

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