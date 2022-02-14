أميركي يطعن 11 شخصا جنوب غرب الولايات المتحدة

2022/02/14 | 10:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصاب رجل مسلح بسكين 11 شخصا، في مدينة ألبوكيرك بولاية نيو مكسيكو في جنوب غرب الولايات المتحدة، قبل أن يتم القبض عليه، حسبما أفادت الشرطة المحلية.وذكرت الشرطة عبر “تويتر” أنها تجري تحقيقات في سبعة مواقع جريمة محتملة في أنحاء المدينة وسط تقارير عن إصابة 11 شخصا جراء هجوم بسكين.وأشارت الشرطة إلى أن […]

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