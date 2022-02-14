"هندسة الانقلابات".. خطة روسية للسيطرة على أوكرانيا من الداخل

2022/02/14 | 10:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد مسؤولون بريطانيون أن وكالة الاستخبارات الروسية القوية (جهاز الأمن الفيدرالي) المعروف اختصار باسم"إف إس بي" FSB قد جرى تكليفها بمحاولة هندسة انقلابات في المدن الأوكرانية الرئيسية في أعقاب أي غزو قد يشنه الكرملين، بحسب صحيفة "الغارديان".

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