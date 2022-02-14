2022/02/14 | 10:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، القبض على 3 متهمين لتنفيذهم "دكة عشائرية" شمال غرب العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الوزار في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 شباط 2022)، أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بجريمة (الدكة العشائرية) في منطقة الشعلة شمال غرب بغداد".

وأضافت "ضبط بحوزتهم بندقية كلاشنكوف واخرى نوع GC ومخزني بندقية، و28 إطلاقة مختلفة الانواع ومسدس، وتم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: اعتقال متورطين بنزاع عشائري في الشعلة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: اعتقال متورطين بنزاع عشائري في الشعلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).