نائب عن البصرة: سنحصل على حقوق المحافظة بهذه الطرق

2022/02/14 | 10:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..حدد النائب عن محافظة البصرة علي عبد الستار، الاثنين، عدة طرق للحصول على حقوق المحافظة التي أصابها الغبن والاجحاف خلال السنوات السابقة رغم مساهمتها الكبيرة في الموازنات.وقال عبد الستار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مساهمة البصرة في الموازنة العامة كبيرة جدا من خلال النفط الذي تصدره رغم ذلك تعاني اهمالا كبيرا”، مبينا […]

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