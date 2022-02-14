بالفيديو.. استهداف مقهى شبابي في قضاء المقدادية بعبوة ناسفة

2022/02/14 | 10:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارث نيوز / أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاثنين، بأنفجار عبوة ناسفة قرب مقهى شبابي في قضاء المقدادية شمالي شرق بعقوبة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، أن “عبوة ناسفة انفجرت، في ساعة متقدمة من ليل امس، مستهدفة مقهى شبابي قرب مستشفى الزهراء وسط قضاء المقدادية، (40 كم كم شمال شرق بعقوبة)، دون أي خسائر […]

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استهداف مقهى شبابي في قضاء المقدادية بعبوة ناسفة أولاً على ايرث نيوز.

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