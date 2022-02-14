2022/02/14 | 10:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت اسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، استقراراً نسبيا في الاسواق المحلية لليوم الثاني على التوالي.وقال مراسلنا، إن أسعار بيع الدولار سجلت اليوم، 148.250 ديناراً لكل 100 دولار.وأضاف، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148.000 دينار لكل 100 دولار.يشار الى ان اسعار صرف الدولار سجلت ارتفاعاً طفيفا مقابل الدينار في التعاملات اليومية بالسوق […]

ظهرت المقالة لليوم الثاني توالياً..



الدولار يسجل استقراراً نسبياً في السوق المحلية أولاً على الايام نيوز.

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