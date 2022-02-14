النزاهة تضبط أجهزة ماسك بقيمة 6،5 مليار دينار في المثنى

2022/02/14 | 10:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تضبط أجهزة ماسك بـقيمة 6،5 مليار دينار في المثنى

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