انطلاق فعاليات الاحتفال بذكرى مولد الإمام علي (ع)

2022/02/14 | 10:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… انطلقت في العتبة العلوية المقدسة فعاليات الاحتفال بذكرى مولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)، وسط توافد آلاف الزائرين إلى محافظة النجف الأشرف لإحياء هذه المناسبة العظيمة.وقال عضو مجلس إدارة العتبة سليم الجصاني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “العتبة العلوية أطلقت أسبوع الاحتفال بذكرى ولادة الإمام علي (ع) التي تصادف في […]

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