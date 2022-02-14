الجامعة العربية تناقش تقرير العراق الخاص بحقوق الإنسان

2022/02/14 | 10:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… من المقرر أن يناقش العراق، اليوم الاثنين، تقريره الثاني الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة وفد من حکومة إقليم كردستان.ويشارك العراق في اجتماعات مناقشة تقريره التي ستنطلق يومي 14 و15 شباط الحالي بوفد كبير متنوع الاختصاصات من مختلف الوزارات، وممثلين من حكومة إقليم كردستان برئاسة الوكيل الإداري […]

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