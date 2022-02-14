النزاهة تضبط أجهزة ماسك بـقيمة 6،5 مليار دينار في المثنى

2022/02/14 | 10:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الاثنين، عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ لكميَّاتٍ كبيرةٍ من جهاز ماسك سيباب (قناع وجه) في دائرة صحَّة مُحافظة المُثنى، مُبيِّنةً أنَّ تلك الكميَّات تفوق الحاجة الفعليَّة لدائرة الصحَّة.وقالت الهيئة في بيان، إن “فريق عمل مكتب تحقيق المُثنى، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة المُحافظة، تمكَّن من ضبط (99،935) جهازاً ماسكاً […]

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