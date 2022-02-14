هذا ما تظهره مقاطع الفيديو على وسائل التواصل عن الانتشار العسكري الروسي قرب أوكرانيا

2022/02/14 | 10:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عنصر واحد فقط من الأسلحة الروسية التي تم تجميعها الآن على ثلاثة جوانب من الحدود مع أوكرانيا - دبابات وناقلات مشاة متوقفة بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا - بالقرب من بلدة فالويكي الروسية.تم نشر هذه الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تأكيدها من زوايا مختلفة، ومحددة جغرافيا بواسطة CNN.

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