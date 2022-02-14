الداخلية: لا توجد دور لإيواء النساء المعنفات والمشردات

2022/02/14 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وزارة الداخلية، الاثنين، عن عدم وجود دُور لإيواء النساء المعنفات والمشردات، مؤكدة أن ذلك يقف عائقاً كبيراًمام معالجة الكثير من الحالات لصعوبه بقاء النساء في مراكز الشرطة.وقال مدير الشرطة المجتمعية في الوزارة العميد غالب العطية في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “للشرطة المجتمعية دوراً مهماً في حل العديد من القضايا الخاصة بالعنف […]

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