عمليات بغداد تطيح بـ 11 متهما في جانبي الكرخ والرصافة

2022/02/14 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأثنين، القبض على تسعة متهمين بـ"الدكة العشائرية" واثنين اقدموا على حرق بستان بسبب خلاف عائلي ومصادرة اسلحتهم في جانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف ومتابعة الفريق الركن قائد عمليات بغداد للحد من النزاعات والمشاجرات وظاهرة (الدكة العشائرية) وملاحقة مرتكبيها والاستجابة الفورية لمناشدات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على (٩) متهمين بالدكة العشائرية هم (أطراف مشاجرات) وضبط الاسلحة التي بحوزتهم ضمن جانب الكرخ".

وفي سياق متصل، "تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الاولى شرطة اتحادية من اعتقال متهمين اثنين اقدموا على حرق بستان بسبب خلاف عائلي حصل فيما بينهم سابقاً جاء ذلك بعد الاستخبار من احد المواطنين بحدوث حريق في احد البساتين ضمن منطقة اللج جنوبي بغداد".واشار البيان الى انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

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