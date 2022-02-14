النزاهة العراقية تفتح ملف فساد جديد بقيمة 6.5 مليار دينار

2022/02/14 | 10:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة، الإثنين، عن ضبط تلاعب في دائرة صحة محافظة المثنى متعلق بـ"قناع الوجه".

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وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 شباط 2022)، إنه "تم تنفيذ عمليَّة ضبط لكميات كبيرة من جهاز ماسك سيباب (قناع وجه) في دائرة صحة محافظة المُثنى"، مبينة أن "تلك الكميَّات تفوق الحاجة الفعلية لدائرة الصحة".

وفي التفاصيل أشارت الدائرة إلى أن "فريق عمل مكتب تحقيق المُثنى، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة المُحافظة، تمكَّن من ضبط (99،935) جهازاً ماسكاً من أصل 175،000 ألف جهازٍ تم تجهيزها من قبل وزارة الصحَّة – الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة (كيماديا)"، لافتةً إلى أنَّ "تلك الكميات لم يتم طلبها من قبل دائرة الصحَّة وتفوق الحاجة الفعليَّـة إليها".

وأضافت، أن "منشأ تلك الأجهزة (صيني) وتصل قيمتها إلى قرابة (6،500،000،000) مليارات دينار"، موضحة أن "دائرة صحَّة المُثنى قامت بتوزيع (75،065) جهازاً بين مُستشفيات المحافظة".

وأوضحت الدائرة، أن "فريق الضبط والمُتابعة والمُراقبة، الذي انتقل إلى أحد معامل الأسفلت المُؤكْسد، تمكَّن من ضبط صهريجين محملين بالوقود، لغرض بيعهما على أصحاب المُولدات الأهلية على الطريق السريع الرابط بين بغداد – المُثنى"، مبينة أن "العملية أسفرت عن ضبط سائقي الصهريجين التي تشيرُ قوائم تجهيزهما إلى أنَّ المادَّة المُحمَّلة مُخلفات وقودٍ".

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