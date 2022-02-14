حددت الحاجة بـ (10) آلاف.. جمعية تقدم مقترحاً لزيادة أطباء الأسرة بالعراق

2022/02/14 | 10:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملا

أكدت جمعية أطباء الأسرة العراقية، اليوم الاثنين، امتلاكها برنامجاً للكشف المبكر عن الأمراض والأورام السرطانية، فيما قدمت مقترحاً لزيادة أطباء الأسرة بالعراق.

وقال رئيس الجمعية منتظر سعد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اتحاد اطباء الاسرة العراقية تأسس عام 2012، ليشمل الاطباء الاختصاص والممارسين وطلبة الدراسات العليا"، مبينا أن "عدد الاطباء المسجلين في الاتحاد 2300 طبيب من مختلف الاختصاصات وهم اطباء استشاريون وممارسون وهذا قليل وفق الاحتياجات".

وأضاف، أنه "حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن العراق بحاجة الى 10 الاف طبيب اسرة خلال 10 سنوات"، مقترحاً "حث الخطى والمساندة من الحكومة لزيادة اعداد اطباء الاسرة من خلال فتح باب الدراسة وتشجيع الاطباء العموميين للدخول الى طب الاسرة لرفد مؤسساتنا وخدمة المجتمع".

وأشار في الوقت نفسه إلى أن "تطبيق الضمان الصحي يتطلب على المواطنين بعد ثلاث سنوات التسجيل في دائرة اطباء الاسرة لأن الخدمة ستكون من خلال طبيب الاسرة ضمن هذا النظام"، مبينا أن "المادة 21 من قانون الضمان الصحي تنص على ضرورة اهتمام الحكومة بزيادة اعداد اطباء الاسرة وفق الاطر والسياقات القانونية والاصولية المعتمدة".

وتابع أن "اتحاد اطباء الاسرة يمد يد التواصل مع المحيط الاقليمي مثل منظمة طب الاسرة على المستوى الاقليمي والعالمي وهناك الكثير من المقترحات والطموحات لتنشيطها في العراق"، لافتا الى أن "هناك الكثير من المعوقات والتحديات ومنها الحاجة الى بناء بيئة ملائمة على اساس حقيقي لمزاولة عمل الاطباء على المستوى العام والخاص".

وأكد، "لدينا برنامج للكشف المبكر عن الامراض والاورام وهذا يكشف عن حقائق كبيرة قبل الوصول الى نهاية المطاف في مرض معين"، موضحا أن "منظمة الصحة العالمية وفي جميع مؤتمراتها وتثقيفاتها تؤكد ضرورة الاهتمام بالمجتمع من خلال طبيب الاسرة".

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