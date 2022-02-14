قفزة ملحوظة بأسعار الغاز في أوروبا

2022/02/14 | 10:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قفزت أسعار الغاز في أوروبا في بداية التعاملات، اليوم الاثنين، في ظل الوضع المحيط بأوكرانيا وذلك بسبب تقارير إعلامية تحدثت عن قرب هجوم روسي مزعوم على أوكرانيا.وذكرت وكالة “تاس” أن العقود الآجلة للغاز في أوروبا صعدت اليوم بنسبة 13.7% لتصعد فوق مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.وأظهرت التداولات أن سعر […]

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