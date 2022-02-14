2022/02/14 | 10:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة صباحية في علوة السمك بالبصرة | صباحك عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: LVyQDmRaI5k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة صباحية في علوة السمك بالبصرة | صباحك عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة صباحية في علوة السمك بالبصرة | صباحك عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).