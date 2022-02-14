تشافي يعلق على تعادل برشلونة مع إسبانيول في ديربي كتالونيا

2022/02/14 | 10:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعرب المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، عن رضاه بتعادل فريقه الإيجابي 2-2 مع جاره وغريمه إسبانيول، أمس الأحد، في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.وسجل ثنائية برشلونة، بيدري ولوك دي يونغ في الدقيقتين 2 و”90+6″، بينما أحرز سيرجي داردير وراؤول دي توماس، هدفي إسبانيول في الدقيقتين 40 و64.وقال تشافي بعد المباراة في تصريحات […]

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