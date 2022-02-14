العمل ترهن شمول عوائل جديدة بالحماية الاجتماعية بهذا الامر

2022/02/14 | 10:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رهنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، شمول عوائل جديدة بالحماية الاجتماعية بزيادة التخصيصات المالية خلال موازنة 2022.وقال وكيل الوزارة علاء السكيني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المبالغ المخصصة لهيئة الحماية الاجتماعية التي أُقرت ضمن موازنة 2021 لم تكن كافية لفتح الشمول الجديد، مما دفعنا لمطالبة السلطة التشريعية بإعادة تخصيص المبالغ المتفق عليها […]

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