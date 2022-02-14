حراس شركة نفط ميسان يطالبون باستكمال معاملات تحويلهم على الملاك

2022/02/14 | 10:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ميسان … نظم عدد كبير من الحراس الامنيين العاملين في شركة نفط ميسان، الاثنين، تظاهرة للمطالبة بتسهيل معاملات حل ارتباطهم من آمرية أفواج حماية الطاقة ليتسن لهم استكمال معاملاتهم بالتحويل على ملاك وزارة النفط.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان العشرات من الحراس الأمنيين العاملين في شكرة نفط ميسان عدد نظموا صباح اليوم، تظاهرة امام مقر […]

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