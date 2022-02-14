هيئة السياحة تغلق 19 شركة غير مجازة في بغداد

2022/02/14 | 10:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة السياحة، اليوم الاثنين، عن اغلاق 19 شركة غير مجازة بالعمل في بغداد.وقالت الهيئة، في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “الهيئة السياحة بالتعاون مع جهاز المخابرات العراقي، ومديرية الأمن السياحي باشرت بإغلاق عددٍ من شركات السفر والسياحة غير المجازة التي تمارس أعمالها بشكل عشوائي دون استحصال الموافقات الرسمية” .وأضافت “جرى […]

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