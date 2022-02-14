نائب يشخص وجود فساد في مشروع أنبوب العقبة

2022/02/14 | 10:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أعتبر عضو مجلس النواب محمد عنوز ، الاثنين ، ان مشروع مد أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة بأنه دليلا على وجود فساد وهدر للمال العام.وقال عنوز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مد انبوب نفط من البصرة إلى العقبة لن يعفي الحكومة الحالية من المساءلة القانونية”.وأضاف أن “استعادة خط الأنابيب العراقي […]

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