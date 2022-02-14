ترحيبا بزيارة أردوغان.. العلم التركي على برج خليفة وقرقاش يُعلق

2022/02/14 | 11:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضاء برج خليفة بالعلم التركي وجملة "أهلا بكم" باللغة التركية، وذلك ترحيبا بزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المرتقبة الإثنين

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