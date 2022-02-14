2022/02/14 | 11:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد عضو مجلس النواب ضرغام صباح , الاثنين , ان الدائرة الإعلامية للمجلس ستعلن قائمة بأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية , مبينا بان معلومات شبه مؤكدة أفادت بإضافة فؤاد حسين كمرشح بديل عن زيباري.وقال صباح في تصريح لـ / المعلومة / , انه ” من المقرر اليوم يتم اعلان قائمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: معلومات شبه مؤكدة بترشيح البارتي فؤاد حسين لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: معلومات شبه مؤكدة بترشيح البارتي فؤاد حسين لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).