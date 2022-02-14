2022/02/14 | 11:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن ترشيح الحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال المصدر في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “الحزب الديمقراطي رشح فاضل ميراني لرئاسة الجمهورية”.وفاضل مطني ميراني، من مواليد 1 تموز 1948 وولد في مدينة الموصل، ويشغل حالياً منصب سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني.وقررت المحكمة […]

ظهرت المقالة بعد ابعاد زيباري..



الديمقراطي الكردستاني يرشح ميراني لرئاسة الجمهورية أولاً على ايرث نيوز.

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