2022/02/14 | 11:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى الإمارات، الاثنين، في أول زيارة له للبلد الخليجي الثري منذ نحو تسع سنوات، بعد عودة الدفء للعلاقات بين القوتين الإقليميتين اللتين وقفتا على النقيض في العديد من ملفات المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان في الإمارات لـ"تعزيز الازدهار الإقليمي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إردوغان في الإمارات لـ"تعزيز الازدهار الإقليمي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).