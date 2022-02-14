عمليات امنية واسعة على الشريط الحدودي مع ايران.. هذا هدفها

2022/02/14 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشفت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاثنين، عن هدف العمليات الامنية الواسعة على الشريط الحدودي مع الجارة ايران، فيما اكدت ان العملية دخلت يومها الثالث على التوالي.

وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي في حديث لـ( لبغداد اليوم )، ان "قيادة عمليات البصرة اعتقلت عدد من المطلوبين في المحافظة في عملية عسكرية تجريها لليوم الثالث على التوالي لتفتيش المناطق ومصادرة الأسلحة"، لافتا الى انه "أثناء العملية ومن منطقة ام الرصاص في الشريط الحدودي مع جمهورية ايران ان العملية ستستمر حتى إلقاء القبض على جميع المطلوبين ومصادرة جميع الأسلحة غير مرخصة".

وبين الماجدي ان "العملية التي بدأت منذ ثلاثة أيام مسنودة من طيران الجيش العراقي لغرض تعقب الخارجين عن القانون ومراقبة الحدود وتأمينها حيث أن في هذه العمليات مجموعة فعاليات أمنية تقوم بها قيادة العمليات والقوات التي تعمل تحت امرتها".

وأضاف، ان "العملية كانت فيها خطة مرورية ايضا تمثلت بأشراك مفارز من المرور لغرض ضبط العجلات غير المسجلة او المخالفة مع من يقودها وبتالي كانت خطة متكاملة هي نتاج للخطط السابقة التي اعلنتها القيادة في اوقات سابقة"، موضحا ان "العملية الجارية حاليا تضمنت او ستتضمن تفتيش الاهوار لغرض تأمينها كونها مناطق مهمة وخاصرة أمنية للمحافظة".

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