الأزمات المالية في الاقتصاد الأميركي تاريخ الأزمات يعيد نفسه - مصطفى العبد الله الكفري

2022/02/14 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_العبد_الله_الكفري يرى بعض المحللين والخبراء الاقتصاديين أن الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية في الولايات المتحدة، التي تنذر بالركود الاقتصادي، تذكر بملامح أزمات اقتصادية سابقة، مثل الركود الكبير في الولايات المتحدة خلال الثلاثينات من القرن الماضي، والانكماش الاقتصادي الذي حصل في اليابان خلال فترة التسعينات، والركود التضخمي العالمي في السبعينات.



حيث نلاحظ أن الوضع الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة يتضمن ملامح وع ......





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