العراق يشارك بدورة دوليّة لأمناء اتحادات كرة القدم

2022/02/14 | 11:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأقام الاتحاد الدولي لكرة القدم، ورشةً للأمناء العامين، حضرها الأمين العام للاتحاد محمد فرحان وعضو الاتحاد أحمد الموسوي ورئيس لجنة المسابقات الدكتور حيدر عوفي، والتي استمرت على مدى يومين في مدينة أبو ظبي الإماراتية .وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن" الورشة تضمنت مواضيع تخص الارتقاء بواقع كرة القدم، ومنها تطوير المواهب وتطوير كرة القدم النسوية والاحتراف، والحوكمة وتطبيق نظام التراخيص". وأضاف، أن" الورشة شهدت مشاركة الأمناء العامين ورؤساء لجان المسابقات في اتحادات: العراق وسوريا ولبنان والاردن والسعودية والكويت والإمارات وعُمان وقطر والبحرين".

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