2022/02/14 | 11:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي , الاثنين , ان الاطار التنسيقي يقف مع حرية المكون الكردي بالاتفاق على تسمية شخصية لمنصب رئاسة الجمهورية شرط ان يتم التوافق عليه من جميع القوى السياسية غير الكردية.وقال المالكي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الاطار التنسيقي ليس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار يضع شرطا للتصويت على رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار يضع شرطا للتصويت على رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).