نائب عن الفتح: لن نقبل بحكومة لا تعيد سعر صرف الدينار لسعره السابق

2022/02/14 | 11:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد النائب عن تحالف الفتح، احمد الموسوي، اليوم الاثنين، بعدم القبول بحكومة لن تعيد سعر صرف الدينار لسابق سعره القديم.وكتب الموسوي، في تغريده بتوتير تابعتها وكالة ايرث نيوز، قائلا “صباح الخير لحكومتنا الجليلة، سعر النفط 97 دولارا، متى سيتحرك ضمير الساسة لتخفيض صرف الدولار وارجاعه لعهده السابق..الغلاء يذبح الناس”.وتابع الموسوي […]

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