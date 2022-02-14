خبير اقتصادي يوضح مصير موازنة 2022 في ظل حكومة تصريف الأعمال

2022/02/14 | 11:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..استبعد الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي ،الاثنين ، تمرير الموازنة المالية في البرلمان في حال ارسالها من قبل حكومة تصريف الاعمال، مشيرا إلى أن الدستور ينص على تقديمها من قبل الحكومة الأصيلة حصرا.وقال العلي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “إرسال موازنة 2022 من قبل حكومة تصريف الاعمال خطأ وهو اجحاف بحق الحكومة […]

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